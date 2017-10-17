Столичные правоохранители задержали
29-летнего таксиста-клофелинщика, подозреваемого в убийстве по меньшей мере нескольких человек.
По данным правоохранительных органов, Ваагн Карапетян причастен к убийству как минимум одного «попутчика» — тело мужчины, который умер в результате отравления этиловым спиртом и клозапином, было обнаружено в апреле 2017 года.
Как сообщает РЕН ТВ, при задержании в квартире подозреваемого нашли несколько десятков мобильных телефонов и около сотни наручных часов. Предполагается, что все это таксист мог отобрать у жертв. Также правоохранители обнаружили большое количество таблеток клозапина, с помощью которых он мог расправиться со своими попутчиками.
По предварительной информации, задержанный может быть причастен к целому ряду аналогичных преступлений.
Как сообщает РЕН ТВ, при задержании в квартире подозреваемого нашли несколько десятков мобильных телефонов и около сотни наручных часов. Предполагается, что все это таксист мог отобрать у жертв. Также правоохранители обнаружили большое количество таблеток клозапина, с помощью которых он мог расправиться со своими попутчиками.
По предварительной информации, задержанный может быть причастен к целому ряду аналогичных преступлений.
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