Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Москве поймали таксиста — массового отравителя

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    В Москве поймали таксиста — массового отравителя

    В Москве поймали таксиста — массового отравителя

    Столичные правоохранители задержали 29-летнего таксиста-клофелинщика, подозреваемого в убийстве по меньшей мере нескольких человек.

    По данным правоохранительных органов, Ваагн Карапетян причастен к убийству как минимум одного «попутчика» — тело мужчины, который умер в результате отравления этиловым спиртом и клозапином, было обнаружено в апреле 2017 года.

    Как сообщает РЕН ТВ, при задержании в квартире подозреваемого нашли несколько десятков мобильных телефонов и около сотни наручных часов. Предполагается, что все это таксист мог отобрать у жертв. Также правоохранители обнаружили большое количество таблеток клозапина, с помощью которых он мог расправиться со своими попутчиками.

    По предварительной информации, задержанный может быть причастен к целому ряду аналогичных преступлений.

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