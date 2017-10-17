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    В МВД предложили наказывать учителей за митингующих школьников

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    В МВД предложили наказывать учителей за митингующих школьников

    В МВД предложили наказывать учителей за митингующих школьников

    В МВД предложили наказывать учителей за митингующих школьников
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • В МВД предложили усилить ответственность учебных учреждений и родителей за участие детей в несогласованных уличных акциях.

    Начальник главка МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин обратил внимание на уменьшение возраста участников несогласованных акций, подчеркнув, что это настораживает правоохранителей.

    В связи с этим Валиулин предложил привлекать к ответственности не только родителей, дети которых выходят на уличные акции, но и преподавателей, которые отвечают за воспитание молодежи.

    При этом Валиулин подчеркнул, что несовершеннолетние в основном приходят на несогласованные акции из любопытства, передает «Интерфакс».

    Тимур Валиулин, начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму: «Здесь надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может даже, учебных заведений — которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи».

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