В МВД предложили наказывать учителей за митингующих школьников

В МВД предложили усилить ответственность учебных учреждений и родителей за участие детей в несогласованных уличных акциях.
Начальник главка МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин обратил внимание на уменьшение возраста участников несогласованных акций, подчеркнув, что это настораживает правоохранителей.
В связи с этим Валиулин предложил привлекать к ответственности не только родителей, дети которых выходят на уличные акции, но и преподавателей, которые отвечают за воспитание молодежи.
При этом Валиулин подчеркнул, что несовершеннолетние в основном приходят на несогласованные акции из любопытства, передает «Интерфакс».
Тимур Валиулин, начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму: «Здесь надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может даже, учебных заведений — которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи».
В связи с этим Валиулин предложил привлекать к ответственности не только родителей, дети которых выходят на уличные акции, но и преподавателей, которые отвечают за воспитание молодежи.
При этом Валиулин подчеркнул, что несовершеннолетние в основном приходят на несогласованные акции из любопытства, передает «Интерфакс».
Тимур Валиулин, начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму: «Здесь надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может даже, учебных заведений — которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи».
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