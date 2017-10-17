Медведев рассказал о суперинтеллекте и обнулении мозгов кнопкой delete

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая под занавес пленарного заседания форума «Открытые инновации», призвал собравшихся ответственно подходить к «прыжку в цифровой мир».
Глава кабмина отметил, что важно совместными усилиями и с полной ответственностью подготовиться к трансформации, которую претерпевает современный мир при переходе на цифровые технологии, в шутку добавив, что времени на такую подготовку остается не так много.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «На самом деле наша задача — соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен. Я уверен, нам это под силу именно потому, что мы понимаем сегодня нашу ответственность».
Премьер также шуткой отреагировал на выступления других участников заседания, которые говорили, в том числе о стремительном развитии технологии искусственного интеллекта.
Дмитрий Медведев: «Надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги».
По словам премьера, способность превращать массивы информации в полезные решения является ключом к успеху в мире цифровой экономики, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Некоторые говорят, что данные — это новая нефть. Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные решения, тот выиграет. И, наоборот, кто упустит эти возможности, останется на обочине, возможно, навсегда. Это верно и по отношению к отдельным компаниям, и к отраслям экономики, и к целым государствам».
Медведев подчеркнул, что это соревнование уже идет, причем носит оно планетарный характер.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «На самом деле наша задача — соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен. Я уверен, нам это под силу именно потому, что мы понимаем сегодня нашу ответственность».
Премьер также шуткой отреагировал на выступления других участников заседания, которые говорили, в том числе о стремительном развитии технологии искусственного интеллекта.
Дмитрий Медведев: «Надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги».
По словам премьера, способность превращать массивы информации в полезные решения является ключом к успеху в мире цифровой экономики, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Некоторые говорят, что данные — это новая нефть. Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные решения, тот выиграет. И, наоборот, кто упустит эти возможности, останется на обочине, возможно, навсегда. Это верно и по отношению к отдельным компаниям, и к отраслям экономики, и к целым государствам».
Медведев подчеркнул, что это соревнование уже идет, причем носит оно планетарный характер.
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