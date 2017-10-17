В Петербурге оштрафовали отца, посадившего за руль «Лады» семилетнего сына

ГИБДД Петербурга наказало жителя Ставропольского края, который дал порулить своей машиной несовершеннолетнему.
В Петербурге наложен штраф в размере 30 тысяч рублей на мужчину, посадившего семилетнего сына за руль автомобиля. Мальчик разогнался на КАД до 140 километров в час.
Напомним: инцидент произошел еще 28 сентября. Тогда ехавшие по участку кольцевой в сторону Таллинского шоссе заметили вилявшую по дороге машину. Выяснилось, что управлял ВАЗ-2115 мальчик, сидевший на коленях у отца. Свидетели не стали обращаться в полицию и лишь распространили фотографии в соцсетях.
В ГИБДД об этой истории узнали благодаря СМИ. По результатам административного расследования ставропольца наказали рублем по статье 12.7, часть 3 «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права)».
Кроме того, «» target=«_blank»>Водителю Петербурга удалось узнать, что у отца-нарушителя в машине находилась еще и маленькая дочь, а всего у мужчины пятеро детей. Трое из них живут на юге страны у родственников. А он и двое других детей жили прямо в «Ладе», разъезжая по окрестностям Петербурга.
34-летний отец подрабатывал на овощном рынке. При этом ни сын, ни дочь не ходили в садик или школу. Теперь мужчине придется объясняться с инспекторами по делам несовершеннолетних. Второй штраф за неисполнение родительских обязанностей составил 500 рублей. Сейчас обоих детей отправили обратно в Ставрополье.
Напомним: инцидент произошел еще 28 сентября. Тогда ехавшие по участку кольцевой в сторону Таллинского шоссе заметили вилявшую по дороге машину. Выяснилось, что управлял ВАЗ-2115 мальчик, сидевший на коленях у отца. Свидетели не стали обращаться в полицию и лишь распространили фотографии в соцсетях.
В ГИБДД об этой истории узнали благодаря СМИ. По результатам административного расследования ставропольца наказали рублем по статье 12.7, часть 3 «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права)».
Кроме того, «» target=«_blank»>Водителю Петербурга удалось узнать, что у отца-нарушителя в машине находилась еще и маленькая дочь, а всего у мужчины пятеро детей. Трое из них живут на юге страны у родственников. А он и двое других детей жили прямо в «Ладе», разъезжая по окрестностям Петербурга.
34-летний отец подрабатывал на овощном рынке. При этом ни сын, ни дочь не ходили в садик или школу. Теперь мужчине придется объясняться с инспекторами по делам несовершеннолетних. Второй штраф за неисполнение родительских обязанностей составил 500 рублей. Сейчас обоих детей отправили обратно в Ставрополье.
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