Пассажирский самолет впервые в истории столкнулся с дроном

Пассажирский самолет впервые столкнулся с любительским дроном. Инцидент произошел в Канаде, на подлете к аэропорту Квебека.
Как сообщает портал AINonline, столкновение произошло 12 октября 2017 года, однако министерство транспорта Канады официально подтвердило его только сейчас.
Отмечается, что в момент ЧП самолет находился в 11 километрах от аэропорта и летел на высоте 730 метров. На борту находились восемь пассажиров и два пилота. В результате столкновения воздушное судно получило незначительные повреждения, экипаж и пассажиры не пострадали. После столкновения самолет благополучно приземлился в аэропорту Квебека.
Сейчас полиция совместно со специалистами из министерства транспорта проводит расследование инцидента. Детали расследования пока не известны, какие именно повреждения получил самолет — тоже не сообщается.
Добавим, что в Канаде действуют правила, ограничивающие полеты беспилотников. В частности, полеты дронов полностью запрещены в 5,5 километра от аэропортов и в 1,8 километра от хелипортов. За нарушение грозит штраф размере 25 тысяч долларов или лишение свободы, если полет беспилотника привел к серьезным последствиям.
Отмечается, что в момент ЧП самолет находился в 11 километрах от аэропорта и летел на высоте 730 метров. На борту находились восемь пассажиров и два пилота. В результате столкновения воздушное судно получило незначительные повреждения, экипаж и пассажиры не пострадали. После столкновения самолет благополучно приземлился в аэропорту Квебека.
Сейчас полиция совместно со специалистами из министерства транспорта проводит расследование инцидента. Детали расследования пока не известны, какие именно повреждения получил самолет — тоже не сообщается.
Добавим, что в Канаде действуют правила, ограничивающие полеты беспилотников. В частности, полеты дронов полностью запрещены в 5,5 километра от аэропортов и в 1,8 километра от хелипортов. За нарушение грозит штраф размере 25 тысяч долларов или лишение свободы, если полет беспилотника привел к серьезным последствиям.
Комментарии