Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Пассажирский самолет впервые в истории столкнулся с дроном

    комментировать
    • Фото: @NTSB / twitter.com
    Пассажирский самолет впервые в истории столкнулся с дроном

    Пассажирский самолет впервые в истории столкнулся с дроном

    Пассажирский самолет впервые в истории столкнулся с дроном
  • Фото: @NTSB / twitter.com

    • Пассажирский самолет впервые столкнулся с любительским дроном. Инцидент произошел в Канаде, на подлете к аэропорту Квебека.

    Как сообщает портал AINonline, столкновение произошло 12 октября 2017 года, однако министерство транспорта Канады официально подтвердило его только сейчас.

    Отмечается, что в момент ЧП самолет находился в 11 километрах от аэропорта и летел на высоте 730 метров. На борту находились восемь пассажиров и два пилота. В результате столкновения воздушное судно получило незначительные повреждения, экипаж и пассажиры не пострадали. После столкновения самолет благополучно приземлился в аэропорту Квебека.

    Сейчас полиция совместно со специалистами из министерства транспорта проводит расследование инцидента. Детали расследования пока не известны, какие именно повреждения получил самолет — тоже не сообщается.

    Добавим, что в Канаде действуют правила, ограничивающие полеты беспилотников. В частности, полеты дронов полностью запрещены в 5,5 километра от аэропортов и в 1,8 километра от хелипортов. За нарушение грозит штраф размере 25 тысяч долларов или лишение свободы, если полет беспилотника привел к серьезным последствиям.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru