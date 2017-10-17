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    Московских водителей призвали сменить летнюю резину до конца недели

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Московских водителей призвали сменить летнюю резину до конца недели

    Московских водителей призвали сменить летнюю резину до конца недели

    Московских водителей призвали сменить летнюю резину до конца недели
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Московские власти посоветовали водителям готовиться к заморозкам и снегу.

    В Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подчеркнули, что уже на следующей неделе ночная температура в столице опустится ниже нуля.

    В связи с этим следует быть готовым к неблагоприятным погодным условиям. В частности, водителям советуют уже на этой неделе сменить летнюю резину на зимнюю, а также проверить работу аккумулятора, который в холодное время может разрядиться.

    Также автовладельцев призывают быть более внимательными на дороге и не забывать о недопустимости резких торможений и перестроений, сообщает агентство «Москва».

    Отметим, что ранее синоптики говорили, что уже в выходные температура в столице понизится до минусовых значений. В связи с этим в Москве может пойти снег. При этом отмечалось, что до формирования снежного покрова пока не дойдет.

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