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    В Петербурге пьяный мажор на BMW протаранил своих друзей. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге пьяный мажор на BMW протаранил своих друзей

    В Петербурге пьяный мажор на BMW протаранил своих друзей

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    В Петербурге пьяный мажор на BMW протаранил своих друзей

    В Петербурге пьяный мажор на BMW протаранил своих друзей

    В Петербурге пьяный мажор на BMW протаранил своих друзей

      Суд в Петербурге определит меру пресечения лихачу на BMW, который намеренно сбил нескольких человек. По некоторым данным, молодой человек из обеспеченной семьи. Машину бизнес-класса он якобы получил в подарок на 20-летие.

      Инцидент произошел во дворе жилого дома, где хозяин BMW, 20-летний Никита Литвинов и его приятель поссорились с прохожими. Проигрывая схватку, лихач сел за руль и решил проучить неприятелей. Однако под колесами оказались друзья парня. В темноте он не смог разглядеть лиц. В результате двое оказались в больнице. Еще одного мужчину медикам не удалось спасти: умер не выходя из комы. У него осталась двухлетняя дочь.

      Конфликт, говорят очевидцы, начался с распития спиртного. Не исключено, что Литвинов сел за руль нетрезвым. Конечно, оправдать его сейчас пытается отец.

      Константин Литвинов, отец подозреваемого: «Когда сын поехал туда, скользкая дорога, вся в листьях, затормозить там не сумел, лежачий полицейский. Но парень уже лежал, который умер. От чего он умер — непонятно».

      Многое говорит о подозреваемом его страница в соцсетях. Он хвастается дорогими иномарками, подпевает исполнителям русского шансона, устраивает гонки и любит привлекать к себе внимание окружающих.

      Дело следователи возбудили по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», передает корреспондент НТВ Мария Соловьева.

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