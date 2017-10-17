МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский

Первый опытный самолет
МС-21 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт города Жуковский.
На то, чтобы преодолеть 4,5 тыс. километров без посадки, самолету понадобилось 6 часов. Полет проходил на высоте 10 000 метров.
Как сообщил летчик-испытатель Олег Кононенко, который был командиром воздушного судна, полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
А президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назвал сегодняшний полет «новым этапом в истории создания МС-21». Теперь планируются новые летные и наземные испытания, к которым подключат новые машины.
В свою очередь генеральный конструктор корпорация «Иркут» Олег Демченко сообщил, что испытания МС-21 и длительный перелет подтверждают заявленные характеристики машины. С сегодняшнего дня испытания будут продолжаться на базе летно-испытательного комплекса ОКБ им. Яковлева, где специально для МС-21 построили новый ангар, сообщили в ОАК.
МС-21 — российский ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам создателей, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Первый полет МС-21 состоялся 28 мая, а серийное производство планируется начать с 2019 года. Всего в ближайшие 20 лет может быть выпущена тысяча лайнеров.
Как сообщил летчик-испытатель Олег Кононенко, который был командиром воздушного судна, полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
А президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назвал сегодняшний полет «новым этапом в истории создания МС-21». Теперь планируются новые летные и наземные испытания, к которым подключат новые машины.
В свою очередь генеральный конструктор корпорация «Иркут» Олег Демченко сообщил, что испытания МС-21 и длительный перелет подтверждают заявленные характеристики машины. С сегодняшнего дня испытания будут продолжаться на базе летно-испытательного комплекса ОКБ им. Яковлева, где специально для МС-21 построили новый ангар, сообщили в ОАК.
МС-21 — российский ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам создателей, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Первый полет МС-21 состоялся 28 мая, а серийное производство планируется начать с 2019 года. Всего в ближайшие 20 лет может быть выпущена тысяча лайнеров.
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