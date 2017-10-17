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    Под Смоленском школьники до смерти забили бомжа

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    Под Смоленском школьники до смерти забили бомжа

    Под Смоленском школьники до смерти забили бомжа

    В Смоленской области расследуют дело о смерти бездомного, забитого до смерти двумя подростками.

    Информация о том, что городе Рославле под Смоленском местные подростки до смерти забили бездомного, появилась в соцсетях. Избитый мужчина был найден на улице и доставлен в больницу, где умер от полученных травм. По предварительным данным, бездомного избивали двое школьников 14 и 15, рассказала «Интерфаксу» представитель СУ СКР по региону Наталья Зуева.

    Возбуждено дело об умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью.

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