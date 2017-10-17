ЕСПЧ не увидел политического преследования в деле братьев Навальных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не установил мотивов политического преследования в действиях правоохранительных органов по делу братьев Алексея и Олега Навальных.
ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных по делу «Ив Роше Восток», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст России.
Вместе с тем ЕСПЧ присудил российское государство выплатить Навальным компенсацию в размере более 80 тысяч евро, так как усмотрел в деле нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека — «Право на справедливое судебное разбирательство» и «Наказание на основании закона». Эта сумма существенно меньше заявленного Навальными размера компенсации.
В российском Минюсте в свою очередь отметили, что не согласны с позицией суда.
Минюст РФ: «Вместе с тем, нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства».
Постановление ЕСПЧ пока не вступило в силу, решение о его обжаловании в Большой палате ЕСПЧ будет принято в течение трех месяцев.
Напомним, по делу о хищениях средств компании «Ив Роше» Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег — на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с братьев 4,5 млн рублей по искам потерпевшей «Многопрофильной процессинговой компании».
Вместе с тем ЕСПЧ присудил российское государство выплатить Навальным компенсацию в размере более 80 тысяч евро, так как усмотрел в деле нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека — «Право на справедливое судебное разбирательство» и «Наказание на основании закона». Эта сумма существенно меньше заявленного Навальными размера компенсации.
В российском Минюсте в свою очередь отметили, что не согласны с позицией суда.
Минюст РФ: «Вместе с тем, нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства».
Постановление ЕСПЧ пока не вступило в силу, решение о его обжаловании в Большой палате ЕСПЧ будет принято в течение трех месяцев.
Напомним, по делу о хищениях средств компании «Ив Роше» Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег — на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с братьев 4,5 млн рублей по искам потерпевшей «Многопрофильной процессинговой компании».
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