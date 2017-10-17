МВД: количество уничтоженных в Сирии боевиков ИГИЛ из РФ исчисляется сотнями

В МВД заявили, что количество убитых россиян, отправившихся в Сирию, чтобы присоединиться к террористам, исчисляет сотнями.
По словам руководителя главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина, несколько сотен террористов из России были ликвидированы непосредственно на местах боев.
Также он отметил, что ведомство ведет учет россиян, уехавших в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенному «Исламскому государству».
Выступая на заседании президентского совета по правам человека, Валиулин подчеркнул, что «практически по двум третям из тех, кто выехал», возбуждены уголовные дела, передает «Интерфакс».
Также он отметил, что ведомство ведет учет россиян, уехавших в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенному «Исламскому государству».
Выступая на заседании президентского совета по правам человека, Валиулин подчеркнул, что «практически по двум третям из тех, кто выехал», возбуждены уголовные дела, передает «Интерфакс».
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