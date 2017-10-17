Памфилова допустила участие Навального в выборах президента в 2028 году

Председатель Центризбиркома РФ рассказала, когда оппозиционный политик Алексей Навальный сможет баллотироваться в президенты. По словам Эллы Памфиловой, сейчас ему законом запрещено участвовать в президентской гонке, но в будущем он сможет это сделать.
Руководитель ЦИК РФ призналась, что выступает за участие как можно большего числа людей в выборах главы государства, но подчеркнула, что Алексей Навальный сейчас не имеет права выдвигаться по закону — из-за судимости.
Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии РФ: «Если говорить о моем личном мнении, я как первая женщина в России, участвовавшая в президентских выборах, за максимальную конкуренцию, за право любого человека участвовать в выборах. Но я вам скажу как председатель Центральной избирательной комиссии РФ: есть закон, есть конституция. Если бы он был сам по себе Навальный, то слава богу, пусть идет на выборы, пусть люди сами оценивают. Но вы знаете, что, несмотря на то, что у него срок условный, но его преступление квалифицируется как тяжкое, а люди, которые осуждены по этим статьям, не имеют права участвовать в выборах».
По словам Памфиловой, Алексей Навальный сможет выдвинуть свою кандидатуру на главный пост в стране после 2028 года, передает «Интерфакс».
Элла Памфилова: «Пройдет этот срок 10-летний, где-то в 2028 году, плюс 5 месяцев, он может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!»
Памфилова уверена, что Навальному следует делать ставку в своем стремлении победить на выборах не на «давление улицы», а на собственные идеи. «Своими идеями надо доказывать, что он такой достойный поста президента», — подчеркнула глава ЦИК РФ.
Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии РФ: «Если говорить о моем личном мнении, я как первая женщина в России, участвовавшая в президентских выборах, за максимальную конкуренцию, за право любого человека участвовать в выборах. Но я вам скажу как председатель Центральной избирательной комиссии РФ: есть закон, есть конституция. Если бы он был сам по себе Навальный, то слава богу, пусть идет на выборы, пусть люди сами оценивают. Но вы знаете, что, несмотря на то, что у него срок условный, но его преступление квалифицируется как тяжкое, а люди, которые осуждены по этим статьям, не имеют права участвовать в выборах».
По словам Памфиловой, Алексей Навальный сможет выдвинуть свою кандидатуру на главный пост в стране после 2028 года, передает «Интерфакс».
Элла Памфилова: «Пройдет этот срок 10-летний, где-то в 2028 году, плюс 5 месяцев, он может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!»
Памфилова уверена, что Навальному следует делать ставку в своем стремлении победить на выборах не на «давление улицы», а на собственные идеи. «Своими идеями надо доказывать, что он такой достойный поста президента», — подчеркнула глава ЦИК РФ.
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