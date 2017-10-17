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    В России появилась новая схема телефонного мошенничества

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    • Фото: Сорокин Донат / ТАСС
    В России появилась новая схема телефонного мошенничества

    В России появилась новая схема телефонного мошенничества

    В России появилась новая схема телефонного мошенничества
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС

    • Мошенники придумали новый способ, как с помощью телефона получить доступ к мобильным банкам россиян.

    Злоумышленники звонят своим жертвам, представляются провайдерами или инженерами компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. Если человек соглашается, мошенники получают доступ к его SIM-карте и мобильному банку. После этого они могут звонить за счет обманутых абонентов и выводить деньги с их банковских счетов, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке.

    По оценкам экспертов, ущерб от нового способа телефонного мошенничества — 10–15 млн рублей. Специалисты по кибербезопасности полагают, что данная схема будет «работать» около года. В группе риска, в первую очередь, находятся пенсионеры.

    Чтобы противостоять мошенникам, нужно соблюдать ряд правил. В первую очередь внимательно читать присланные банком сообщения, никому не сообщать данные карт, подключать SMS-информирование об операциях по счетам и иметь несколько карт для различных операций. При попытке манипуляций необходимо прекратить разговор и обратиться в банк по номеру, указанному на обороте карты.

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