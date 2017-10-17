В России появилась новая схема телефонного мошенничества

Мошенники придумали новый способ, как с помощью телефона получить доступ к мобильным банкам россиян.
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Злоумышленники звонят своим жертвам, представляются провайдерами или инженерами компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. Если человек соглашается, мошенники получают доступ к его SIM-карте и мобильному банку. После этого они могут звонить за счет обманутых абонентов и выводить деньги с их банковских счетов, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке.
По оценкам экспертов, ущерб от нового способа телефонного мошенничества — 10–15 млн рублей. Специалисты по кибербезопасности полагают, что данная схема будет «работать» около года. В группе риска, в первую очередь, находятся пенсионеры.
Чтобы противостоять мошенникам, нужно соблюдать ряд правил. В первую очередь внимательно читать присланные банком сообщения, никому не сообщать данные карт, подключать SMS-информирование об операциях по счетам и иметь несколько карт для различных операций. При попытке манипуляций необходимо прекратить разговор и обратиться в банк по номеру, указанному на обороте карты.
По оценкам экспертов, ущерб от нового способа телефонного мошенничества — 10–15 млн рублей. Специалисты по кибербезопасности полагают, что данная схема будет «работать» около года. В группе риска, в первую очередь, находятся пенсионеры.
Чтобы противостоять мошенникам, нужно соблюдать ряд правил. В первую очередь внимательно читать присланные банком сообщения, никому не сообщать данные карт, подключать SMS-информирование об операциях по счетам и иметь несколько карт для различных операций. При попытке манипуляций необходимо прекратить разговор и обратиться в банк по номеру, указанному на обороте карты.
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