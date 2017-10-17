Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Сибирские ученые научились добывать топливо из воздуха и воды

    комментировать
    • Фото: Жанна Веселовская / Наука в Сибири
    Сибирские ученые научились добывать топливо из воздуха и воды

    Сибирские ученые научились добывать топливо из воздуха и воды

    Сибирские ученые научились добывать топливо из воздуха и воды
  • Фото: Жанна Веселовская / Наука в Сибири

    • Ученые из Института катализа имени Борескова в Новосибирске придумали способ переработки атмосферного углекислого газа в синтетическое газовое топливо.

    Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», идея новосибирских ученых заключается в том, что углекислый газ предлагается брать непосредственно из воздуха, вместо того чтобы поглощать из дыма тепловых электростанций, работающих на углеводородном топливе.

    Первый этап такого процесса — электролиз воды, в результате которого выделяются водород и кислород, причем последний возвращается назад в атмосферу.

    А чтобы собрать газ из воздуха, ученые разработали специальный материал — сорбент — на основе оксида алюминия, пропитанного карбонатом калия. Материал «впитывает» газ подобно губке. При нагревании материал отдает углекислый газ, который взаимодействует с водородом в присутствии катализатора, в результате чего получается метан.

    Ученые отмечают, что разработанный материал хорошо показал себя в сравнении с другими, однако его еще предстоит оптимизировать, так как пока он отдает углекислоту при температуре 300 градусов Цельсия. При снижении же температуры получится снизить и затраты.

    Получаемое таким образом топливо, по словам разработчиков, можно использовать для обогрева помещений или заправки транспортных средств.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru