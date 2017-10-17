Сибирские ученые научились добывать топливо из воздуха и воды

Ученые из Института катализа имени Борескова в Новосибирске придумали способ переработки атмосферного углекислого газа в синтетическое газовое топливо.
Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», идея новосибирских ученых заключается в том, что углекислый газ предлагается брать непосредственно из воздуха, вместо того чтобы поглощать из дыма тепловых электростанций, работающих на углеводородном топливе.
Первый этап такого процесса — электролиз воды, в результате которого выделяются водород и кислород, причем последний возвращается назад в атмосферу.
А чтобы собрать газ из воздуха, ученые разработали специальный материал — сорбент — на основе оксида алюминия, пропитанного карбонатом калия. Материал «впитывает» газ подобно губке. При нагревании материал отдает углекислый газ, который взаимодействует с водородом в присутствии катализатора, в результате чего получается метан.
Ученые отмечают, что разработанный материал хорошо показал себя в сравнении с другими, однако его еще предстоит оптимизировать, так как пока он отдает углекислоту при температуре 300 градусов Цельсия. При снижении же температуры получится снизить и затраты.
Получаемое таким образом топливо, по словам разработчиков, можно использовать для обогрева помещений или заправки транспортных средств.
Первый этап такого процесса — электролиз воды, в результате которого выделяются водород и кислород, причем последний возвращается назад в атмосферу.
А чтобы собрать газ из воздуха, ученые разработали специальный материал — сорбент — на основе оксида алюминия, пропитанного карбонатом калия. Материал «впитывает» газ подобно губке. При нагревании материал отдает углекислый газ, который взаимодействует с водородом в присутствии катализатора, в результате чего получается метан.
Ученые отмечают, что разработанный материал хорошо показал себя в сравнении с другими, однако его еще предстоит оптимизировать, так как пока он отдает углекислоту при температуре 300 градусов Цельсия. При снижении же температуры получится снизить и затраты.
Получаемое таким образом топливо, по словам разработчиков, можно использовать для обогрева помещений или заправки транспортных средств.
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