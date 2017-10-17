В Красноярске охранник ночного клуба сломал копчик чемпионке мира: видео

Четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию и мать четырех детей, пытаясь пройти мимо охраны заведения, оттолкнула мужчину. Охранник в ответ схватил спортсменку, из-за чего она упала.Как рассказала Татьяна Руйга, в результате падения она получила перелом копчика со смещением. Теперь ей предстоит операция.Впрочем, в администрации заведения уже опровергли заявление спортсменки, подчеркнув, что охранник лишь пытался указать, что выход находится с другой стороны, однако в ответ посыпалась ругань. Также руководство клуба пожелало спортсменке скорейшего выздоровления.