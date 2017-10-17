В Красноярске охранник ночного клуба сломал копчик чемпионке мира: видео

Красноярская спортсменка Татьяна Руйга заявила, что получила серьезную травму в результате конфликта с охранником ночного клуба.
Четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию и мать четырех детей, пытаясь пройти мимо охраны заведения, оттолкнула мужчину. Охранник в ответ схватил спортсменку, из-за чего она упала.
Как рассказала Татьяна Руйга, в результате падения она получила перелом копчика со смещением. Теперь ей предстоит операция.
Впрочем, в администрации заведения уже опровергли заявление спортсменки, подчеркнув, что охранник лишь пытался указать, что выход находится с другой стороны, однако в ответ посыпалась ругань. Также руководство клуба пожелало спортсменке скорейшего выздоровления.
Как рассказала Татьяна Руйга, в результате падения она получила перелом копчика со смещением. Теперь ей предстоит операция.
.👊🏿результат… Перелом копчика со смещением… Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика… Полный покой с обезболивающими средствами… Сидеть нельзя… Лежать или стоять…Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника…. Как говорится, ни чихнуть-ни п……Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо….. Кто дал этим отморозкам такое право…??? Или с формой охранника им выдаётся бейджик ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ….. Теперь при любом моей движении у меня возникает ДИКОЕ желание взять БИТУ И ОТХЕРАЧИТЬ его промеж ног…. Чтобы он во всех красках прочувствовал моё состояние……
Впрочем, в администрации заведения уже опровергли заявление спортсменки, подчеркнув, что охранник лишь пытался указать, что выход находится с другой стороны, однако в ответ посыпалась ругань. Также руководство клуба пожелало спортсменке скорейшего выздоровления.
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