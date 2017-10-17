Немецкие ученые ищут следы Янтарной комнаты в пещерах под Дрезденом

Немецкие ученые заявили, что нашли еще одно место, где может быть спрятана знаменитая Янтарная комната, похищенная из Царскосельского дворца в 1941 году.
Трое исследователей — 73-летний Леонард Блуме, 67-летний Гюнтер Экардт и 71-летний Петер Лор — полагают, что Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена.
Как сообщает The Daily Mail, ученые начали поиски в этом месте после того, как «надежный источник» сообщил, что легендарная комната находится именно там. Исследователи просканировали почву в пещерах и пришли к выводу, что под ними находятся полости, похожие на бункер.
Гюнтер Экардт: «На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей».
По словам Петера Лора, рядом с этими пещерами находилась железнодорожная станция, на которой в апреле 1945 года был замечен поезд из Кенигсберга. Именно на нем, предположительно, и была вывезена Янтарная комната. Также, считает ученый, здесь может быть спрятан клад кайзера Вильгельма II, последнего монарха Германской империи.
Сейчас ученые ищут средства на продолжение исследований.
Янтарную комнату пытаются найти со времен окончания Второй мировой войны. Выдвигаются версии, что она находится в Калининградской области, Германии, Польше, Чехии и на дне Балтийского моря. В феврале этого года археологи предположили, что комната может находиться в туннелях замка в польском городе Пасленк.
Как сообщает The Daily Mail, ученые начали поиски в этом месте после того, как «надежный источник» сообщил, что легендарная комната находится именно там. Исследователи просканировали почву в пещерах и пришли к выводу, что под ними находятся полости, похожие на бункер.
Гюнтер Экардт: «На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей».
По словам Петера Лора, рядом с этими пещерами находилась железнодорожная станция, на которой в апреле 1945 года был замечен поезд из Кенигсберга. Именно на нем, предположительно, и была вывезена Янтарная комната. Также, считает ученый, здесь может быть спрятан клад кайзера Вильгельма II, последнего монарха Германской империи.
Сейчас ученые ищут средства на продолжение исследований.
Янтарную комнату пытаются найти со времен окончания Второй мировой войны. Выдвигаются версии, что она находится в Калининградской области, Германии, Польше, Чехии и на дне Балтийского моря. В феврале этого года археологи предположили, что комната может находиться в туннелях замка в польском городе Пасленк.
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