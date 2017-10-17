Олег Газманов попал в аварию по дороге в Пермь

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT

Как написал исполнитель в своем Instagram, ДТП произошло по пути в Пермь. В Усольском районе машина артиста получила повреждения из-за ямы на трассе.Под публикацией Газманова пользователи оставили множество комментариев. «Берегите себя, пожалуйста! Храни вас Бог!», — написал один из читателей. «Опять наш Пермский край опозорился своими дорогами», — сетует другой. «Это типично для Пермской области», — отмечает третий.В среду в Перми у Газманова должен состояться концерт. По словам певца, авария произошла на мосту, где из ямы торчит арматура. В результате оказались пробиты оба колеса. Ни правоохранительные органы, ни дорожные службы пока не прокомментировали инцидент.