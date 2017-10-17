На Садовом кольце «Лада» насмерть сбила двух дорожных рабочих

Столичные правоохранители выясняют причины смертельного ДТП, которое произошло в самом центе Москвы.
Автомобиль сбил троих дорожных рабочих на Садовом кольце. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, трагедия произошла около 2:00.
На выезде из Новоарбатского тоннеля водитель «Лада» наехал на трех дорожных рабочих. Двое из них погибли, один госпитализирован. Сообщается, что на месте ДТП были выставлены опознавательные знаки. Причины катастрофы выясняются.
На выезде из Новоарбатского тоннеля водитель «Лада» наехал на трех дорожных рабочих. Двое из них погибли, один госпитализирован. Сообщается, что на месте ДТП были выставлены опознавательные знаки. Причины катастрофы выясняются.
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