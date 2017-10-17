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    На Садовом кольце «Лада» насмерть сбила двух дорожных рабочих

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    На Садовом кольце «Лада» насмерть сбила двух дорожных рабочих

    На Садовом кольце «Лада» насмерть сбила двух дорожных рабочих

    Столичные правоохранители выясняют причины смертельного ДТП, которое произошло в самом центе Москвы.

    Автомобиль сбил троих дорожных рабочих на Садовом кольце. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, трагедия произошла около 2:00.

    На выезде из Новоарбатского тоннеля водитель «Лада» наехал на трех дорожных рабочих. Двое из них погибли, один госпитализирован. Сообщается, что на месте ДТП были выставлены опознавательные знаки. Причины катастрофы выясняются.

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