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    Ассанж объявил награду за информацию об убийстве мальтийской журналистки

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    Ассанж объявил награду за информацию об убийстве мальтийской журналистки

    Ассанж объявил награду за информацию об убийстве мальтийской журналистки

    Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая может привести к установлению и обвинению убийц мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, погибшей ранее при взрыве ее машины.

    Об этом Ассанж заявил на своей странице в Twitter.

    Джулиан Ассанж: «Я с негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блоггер Дафни Каруана Гализия была убита сегодня днем недалеко от своего дома автомобильной бомбой. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц».



    Ранее сообщалось, что Гализия, которая ранее заявила о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в панамских документах, погибла при взрыве ее машины. Полиция заявила, что тело жертвы еще не опознано. Однако, по словам Муската, предварительные данные свидетельствуют о том, что это была Гализия. Премьер отметил, что мальтийское правительство обратилось к США с просьбой прислать сотрудников ФБР для помощи в расследовании инцидента.

    Скандал вокруг «панамского досье» разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. Скандал получил максимальную огласку — документы была опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

    В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

    «Панамское досье» содержит 11,5 миллиона документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний.

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