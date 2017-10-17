Поведение поджегшего банк в Париже Павленского возмутило французских блогеров

Во Франции скоро может начаться громкий судебный процесс, главным фигурантом которого станет скандально известный в России акционист Пётр Павленский.
Прошлой ночью Павленский поджег здание Центрального банка Франции. При этом он охотно позировал на фоне пламени, даже когда его задерживали парижские жандармы. В полиции Павленский заявил, что хотел «раздуть мировой пожар революции», начав с площади Бастилии, где банкиры якобы заняли место монархов.
Отметим, что пироманией Павленский страдает уже не первый раз. Достаточно вспомнить поджог дверей здания ФСБ в Москве. Не отличаются гуманизмом и другие громкие перформансы акциониста — он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывался колючей проволокой, прибивал наиболее ранимые части тела к брусчатке Красной площади, а также публично отрезал мочку уха.
Подобное поведение человека, которому всего несколько месяцев назад дали политическое убежище во Франции, возмутило французских блогеров. Сеть наводнили гневные требования немедленно выслать этого «сумасшедшего» обратно. Другие высказываются еще резче, заявляя, что Франция «принимает всяких психов».
Отметим, что пироманией Павленский страдает уже не первый раз. Достаточно вспомнить поджог дверей здания ФСБ в Москве. Не отличаются гуманизмом и другие громкие перформансы акциониста — он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывался колючей проволокой, прибивал наиболее ранимые части тела к брусчатке Красной площади, а также публично отрезал мочку уха.
Подобное поведение человека, которому всего несколько месяцев назад дали политическое убежище во Франции, возмутило французских блогеров. Сеть наводнили гневные требования немедленно выслать этого «сумасшедшего» обратно. Другие высказываются еще резче, заявляя, что Франция «принимает всяких психов».
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