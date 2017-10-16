Девушка-боксер поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео

Шведская
девушка-боксер Микаэла Лаурен во время так называемой дуэли взглядов перед боем поцеловала свою соперницу из Норвегии Сесилию Брекхус.
Момент поцелуя попал на видео. Оно размещено на канале Boxing Channel в YouTube. Судя по кадрам, Брекхус ответила сопернице пощечиной, но сразу же засмеялась.
Лаурен и Брекхус выступают во втором полусреднем весе. 21 октября они сойдутся в бое за мировые титулы WBC, IBF и WBO. Лаурен на них претендует, а Брекхус — защищает.
Лаурен и Брекхус выступают во втором полусреднем весе. 21 октября они сойдутся в бое за мировые титулы WBC, IBF и WBO. Лаурен на них претендует, а Брекхус — защищает.
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