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Пёс-2
    Девушка-боксер поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео. бокс, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевушка-боксер поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео

    Девушка-боксер поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео

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    <nobr>Девушка-боксер</nobr> поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео

    Девушка-боксер поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео

    <nobr>Девушка-боксер</nobr> поцеловала соперницу на дуэли взглядов: видео

      Шведская девушка-боксер Микаэла Лаурен во время так называемой дуэли взглядов перед боем поцеловала свою соперницу из Норвегии Сесилию Брекхус.

      Момент поцелуя попал на видео. Оно размещено на канале Boxing Channel в YouTube. Судя по кадрам, Брекхус ответила сопернице пощечиной, но сразу же засмеялась.

      Лаурен и Брекхус выступают во втором полусреднем весе. 21 октября они сойдутся в бое за мировые титулы WBC, IBF и WBO. Лаурен на них претендует, а Брекхус — защищает.

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