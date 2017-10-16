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    Водитель иномарки сбил пешехода в Строгино и скрылся с места ДТП

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    Водитель иномарки сбил пешехода в Строгино и скрылся с места ДТП

    Водитель иномарки сбил пешехода в Строгино и скрылся с места ДТП

    Сотрудники полиции разыскивают автомобиль, водитель которого сбил пешехода на северо-западе столицы и скрылся с места происшествия.

    О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

    Из сообщения ГИБДД: «На улице Исаковского водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В настоящее время принимаются меры к розыску автомобиля».

    В ведомстве добавили, что в результате происшествия пешеход получил ушибы.

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