Водитель иномарки сбил пешехода в Строгино и скрылся с места ДТП

Сотрудники полиции разыскивают автомобиль, водитель которого сбил пешехода на
северо-западе столицы и скрылся с места происшествия.
О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Из сообщения ГИБДД: «На улице Исаковского водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В настоящее время принимаются меры к розыску автомобиля».
В ведомстве добавили, что в результате происшествия пешеход получил ушибы.
Из сообщения ГИБДД: «На улице Исаковского водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В настоящее время принимаются меры к розыску автомобиля».
В ведомстве добавили, что в результате происшествия пешеход получил ушибы.
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