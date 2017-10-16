Бывшее общежитие Морского порта Петербурга продали вместе с «мертвыми душами»

В Кировском районном суде сразу два десятка петербуржцев пытаются оспорить продажу бывшего общежития на Двинской улице. Петербуржцами, правда, их делает только печать с регистрацией в паспорте, подтвердить правомочность которой не удается ни в одном паспортном столе.

Жилплощадь в бывшем общежитии Морского порта люди занимают с 1980–1990-х . Но, как считают в администрации Морского порта, незаконно. Поэтому непрофильный актив и продали без зазрения совести, то есть без обременений. Так что новый собственник теперь обременен тяжбой с жильцами, а конфликт грозит обернуться настоящей партизанской войной в отдельно взятом бывшем общежитии.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, администрация Морского порта в эпоху тотальной приватизации в 1992 году оформила 15-этажное здание в собственность за месяц до принятия закона о запрете на вывод общежитий из государственной принадлежности. Людям тогда предложили переселиться в соседние здания, но они уверяют: уже 25 лет назад всё это было незаконно.



Ведь ордеров не давали, лишь обещали решить все проблемы. То же делали чиновники и правоохранители. Личные архивы переписки с ними содержат бумаги, датируемые еще 1995 годом. Очевидно, владелец пробовал перевести здание в нежилой фонд, поэтому и плату за коммунальные услуги взимать перестал.



Затем он якобы разрабатывал инвестпрограмму расселения. На нее в Жилищном комитете Петербурга ссылались даже в бумагах за 2014 год. А в 2017-м получилось совсем интересно: все семь с половиной тысяч квадратных метров порт продал в частные руки как единый объект и без всякого балласта.



Роман Мильман, житель дома №16 корп. 2 по Двинской улице, инвалид II группы: «Новый собственник напрямую сказал, что вы мне здесь не нужны. А если хотите жить, то подписывайте с нами коммерческий договор. Но это невозможно сделать, ведь если мы его подпишем, то получается, что мы к нему вселились. А ведь не мы к нему вселились, а он к нам».



Представитель нового собственника Вячеслав Латыпов проводит экскурсию в жанре «как было — как стало». Владелец здания планомерно превращает его в качественный апарт-отель, или, если угодно, доходный дом. Объем капиталовложений — коммерческая тайна, но не будет ошибкой сказать: это сотни миллионов рублей.



280 фигурировали только в качестве начальной цены при продаже экс-общежития портом. А затем аффилированная с покупателем компания занялась тотальной реконструкцией всех инженерных систем, вывела на неведомый до того уровень пожарную безопасность, охранные комплексы. Да и косметического ремонта многоэтажка не знала минимум четверть века.



Всё это должна окупить сдача комнат в коммерческий найм, заключить договоры которого предложили и доставшимся в нагрузку жильцам. Вызывающую у них негодование ставку в 12 тысяч в месяц представитель собственника относительно рынка называет льготной. Тем более что этим людям владелец ничем вообще не обязан.



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