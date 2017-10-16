Сотрудники: в Исаакиевском соборе начинают сокращать персонал

Служащие петербургского
музея-памятника сообщают о вручении части работников уведомлений об увольнении.
Сотрудники Исаакиевского собора рассказали о возможном сокращении штата. Масштаб предстоящих увольнений пока неизвестен. Сообщается лишь, что без работы могут остаться служащие одного из отделов музея.
По словам руководителя научно-инновационных проектов Илоны Хитаровой, она получила соответствующее уведомление сразу после выхода с длительного больничного. Затем в отдел кадров вызвали ее подчиненных, которым вручили аналогичные документы. Среди увольняемых даже есть женщина, имеющая ребенка до трех лет.
Также Хитарова рассказала, что неоднократно пыталась связаться с новым директором музея Юрием Мудровым. В ход пошли телефонные звонки, электронные и бумажные письма. Ответа якобы не последовало до сих пор.
Исаакиевский собор находится в центре внимания петербургской общественности почти год. Серьезный резонанс вызвали новость о передаче музея-памятника Русской православной церкви и смена руководства учреждения.
По словам руководителя научно-инновационных проектов Илоны Хитаровой, она получила соответствующее уведомление сразу после выхода с длительного больничного. Затем в отдел кадров вызвали ее подчиненных, которым вручили аналогичные документы. Среди увольняемых даже есть женщина, имеющая ребенка до трех лет.
Также Хитарова рассказала, что неоднократно пыталась связаться с новым директором музея Юрием Мудровым. В ход пошли телефонные звонки, электронные и бумажные письма. Ответа якобы не последовало до сих пор.
Исаакиевский собор находится в центре внимания петербургской общественности почти год. Серьезный резонанс вызвали новость о передаче музея-памятника Русской православной церкви и смена руководства учреждения.
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