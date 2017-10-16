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    В России открыли первый памятник добровольцам Донбасса. ДНР, Ростов-на-Дону, войны и вооруженные конфликты, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России открыли первый памятник добровольцам Донбасса

    В России открыли первый памятник добровольцам Донбасса

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    В России открыли первый памятник добровольцам Донбасса

    В России открыли первый памятник добровольцам Донбасса

    В России открыли первый памятник добровольцам Донбасса

      В Ростове-на-Дону сегодня открыли памятник, посвященный недавним событиям на востоке Украины. Монумент «Героям Донбасса» открыт в парке имени Островского в память о погибших добровольцах. Сегодня в городе начал работу третий съезд Союза добровольцев Донбасса.

      Тот случай, когда съезд общественной организации и торжественное открытие памятника совпали не случайно. Монумент «Героям Донбасса», поставленный в одном из городских парков Ростова, делегаты съезда Союза добровольцев решили открыть лишь после официальной части заседания.

      Принятое обращение делегатов этого съезда друг к другу — «товарищи добровольцы». На съезд прибыла только часть сторонников организации, в основном это руководители региональных подразделений. Дальний Восток, центр, юг России, Северный Кавказ. В Союз добровольцев Донбасса сейчас входят больше 10 тысяч человек. Организация появилась больше двух лет назад, и основная ее цель — гуманитарная. Это помощь тем, кто потерял здоровье, тем, кому нужно вернуться к мирной жизни, найти работу.

      Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса: «И помощь раненным, и семьям погибших, и вывоз тел погибших, которые погибали и иногда до сих пор погибают на Донбассе, да много всяких социальных проектов».

      Третий съезд мог и, вероятно, подвел некие итоги работы этой общественной организации, но большая часть заседания проходила в закрытом режиме. Участники съезда не раз повторяли, что они уехали из горячих точек, но по-прежнему считают себя резервом. Быть добровольцем — это в крови.

      Памятник «Героям Донбасса» — это первый в России монумент в честь добровольцев, если не считать памятника Минину и Пожарскому в Москве. Так сегодня говорили на торжественном открытии. Лидер ДНР Александр Захарченко приехал в Ростов с открытия другого памятника — Арсену Павлову, знаменитому Мотороле. Сегодня год со дня его гибели. Для Захарченко открытие памятника «Героям Донбасса» в России значит многое.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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