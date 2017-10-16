Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский

    1 комментарий
    • Фото: zoopla.co.uk
    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский
  • Фото: zoopla.co.uk

    • Особняк носит название Swan Lake («Лебединое озеро»). В нем 8 спален и 7 ванных комнат (в одной из них и было найдено тело беглого олигарха).

    Цена не указана, желающих купить просят связаться с агентством недвижимости. Известно, что подобные особняки в этом районе могут стоить от 20 миллионов фунтов стерлингов.

    В описании виллы указано, что в XIX веке королевская семья использовала ее как охотничий домик. Помимо дома, покупателю достанутся бассейн, теннисный корт и сад, растения для которого привезли из Японии больше века назад.

    Сейчас владелицей дома является вторая жена Бориса Березовского Галина Бешарова.
    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский. Березовский, Великобритания, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Напомним, экс-олигарх был найден задушенным 23 марта 2013 года. Его тело обнаружили в ванной комнате, на шее был шнур. До сих пор идут споры о том, было ли это самоубийство или убийство. В России Березовский был заочно приговорен к тюремному заключению. Вскоре после его смерти был наложен арест на имущество бывшего олигарха в России.

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