В пригороде Лондона продают дом, в котором умер Березовский

Особняк носит название Swan Lake («Лебединое озеро»). В нем 8 спален и 7 ванных комнат (в одной из них и было найдено тело беглого олигарха).
Цена не указана, желающих купить просят связаться с агентством недвижимости. Известно, что подобные особняки в этом районе могут стоить от 20 миллионов фунтов стерлингов.
В описании виллы указано, что в XIX веке королевская семья использовала ее как охотничий домик. Помимо дома, покупателю достанутся бассейн, теннисный корт и сад, растения для которого привезли из Японии больше века назад.
Сейчас владелицей дома является вторая жена Бориса Березовского Галина Бешарова.
Напомним, экс-олигарх был найден задушенным 23 марта 2013 года. Его тело обнаружили в ванной комнате, на шее был шнур. До сих пор идут споры о том, было ли это самоубийство или убийство. В России Березовский был заочно приговорен к тюремному заключению. Вскоре после его смерти был наложен арест на имущество бывшего олигарха в России.
В описании виллы указано, что в XIX веке королевская семья использовала ее как охотничий домик. Помимо дома, покупателю достанутся бассейн, теннисный корт и сад, растения для которого привезли из Японии больше века назад.
Сейчас владелицей дома является вторая жена Бориса Березовского Галина Бешарова.
Напомним, экс-олигарх был найден задушенным 23 марта 2013 года. Его тело обнаружили в ванной комнате, на шее был шнур. До сих пор идут споры о том, было ли это самоубийство или убийство. В России Березовский был заочно приговорен к тюремному заключению. Вскоре после его смерти был наложен арест на имущество бывшего олигарха в России.
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