В «Сколково» стартовал междурнародный форум «Открытые инновации»

«Пинг-понг для миллиардеров», «Война за медицину» и «Цифровые министры» — под такими названиями проходят ключевые сессии международного форума «Открытые инновации». Эта дискуссионная площадка, которая стартовала сегодня в технопарке «Сколково», привлекает из года в год все больше специалистов. В этот раз форум, едва открывшись, уже побил рекорд посещаемости.

Очередь за инновациями тянулась в «Сколково» бесконечной змейкой. И хотя волонтеров готовили к такому наплыву участников, справлялись они с трудом. Партнеров у форума «Открытые инновации» с каждым годом все больше. В этом году в нем участвуют 18 тысяч человек.



Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково»: «Форум „Открытые инновации“ и площадка „Сколково“, которые идеальным образом соответствуют той идее, которая заложена в основу, подтверждают то, что у нас есть потенциал, у нас есть возможности».



Этим летом российское правительство утвердило программу перехода на цифровую экономику. Вызовам, которые следует ждать от такого перехода, посвящен и нынешний форум. Так что вице-премьер Аркадий Дворкович приехал в Сколково не только как почетный гость, ведь делиться опытом и прогнозами на форуме следующие три дня будут специалисты с мировым именем.



Когда режиссер Тимур Бекмамбетов решил «выйти в дозор», в России не было ни сил ни ресурсов, чтобы сделать графику как в Голливуде. Тогда Бекмамбетов придумал собственный стартап — онлайн-платформу, которая позволила работать над фильмом многим людям из разных компаний в свободное время.



Чтобы увидеть тот путь, который человеку от инноваций далекому нужно пройти, чтобы эти самые инновации для себя открыть, для начала нужно внимательно вчитаться в названия ключевых сессий форума.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.