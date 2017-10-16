НТВ продала Banijay Rights «Секрет на миллион»

Телекомпания НТВ и один из крупнейших международных дистрибуторов Banijay Rights заключили соглашение, в рамках которого формат «Секрет на миллион» будет распространяться дистрибутором по всему миру на эксклюзивной основе.
«Секрет на миллион» — это провокационное шоу, в котором знаменитости выигрывают деньги за откровенные ответы о своей личной жизни. Самый острый вопрос, который требует от знаменитости предельной честности, стоит большой суммы. Выигранные деньги по желанию героя программы могут направляться на благотворительность. Шоу построено на базовом интересе публики — тайнах частной жизни известных персон.
Программа имеет не только высокий рейтинг, но и является источником информации многих новостей о звёздах. У нее колоссальная цитируемость: после каждого эфира многие российские СМИ перепечатывают признания звёзд, сделанные в программе. Доля программы достигала 20,4% (8 млн зрителей). Программа популярна в диджитал среде: на YouTube-канале и на нашем сайте «Секрет на миллион» собрал более 40 млн просмотров. Каждый выпуск программы широко обсуждается в СМИ и социальных сетях: с начала года опубликовано около 6 000 статей и постов.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Сотрудничество с Banijay Rights для нас — важный и большой шаг. Мы верим в международный успех формата „Секрета на миллион“, потому что проект универсален и легко адаптируется для любой страны, ведь везде есть свои звёзды и их фанаты, которые хотят узнать больше о своих кумирах из первых уст. Форма игры с элементами расследования добавляет динамики и драматизма».
Напомним, что по итогам весенней выставки MIPTV в Каннах НТВ заключил сделку сразу с двумя дистрибуторами по трём сериалам. Экранизацию великого романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» взяли Dori Media Group, премьера состоялась на проходящем сейчас там же, в Каннах, MIPCOM. А сериалы «Трасса смерти» и «Проклятие спящих» начали дистрибутировать Armoza Formats.
Программа имеет не только высокий рейтинг, но и является источником информации многих новостей о звёздах. У нее колоссальная цитируемость: после каждого эфира многие российские СМИ перепечатывают признания звёзд, сделанные в программе. Доля программы достигала 20,4% (8 млн зрителей). Программа популярна в диджитал среде: на YouTube-канале и на нашем сайте «Секрет на миллион» собрал более 40 млн просмотров. Каждый выпуск программы широко обсуждается в СМИ и социальных сетях: с начала года опубликовано около 6 000 статей и постов.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Сотрудничество с Banijay Rights для нас — важный и большой шаг. Мы верим в международный успех формата „Секрета на миллион“, потому что проект универсален и легко адаптируется для любой страны, ведь везде есть свои звёзды и их фанаты, которые хотят узнать больше о своих кумирах из первых уст. Форма игры с элементами расследования добавляет динамики и драматизма».
Напомним, что по итогам весенней выставки MIPTV в Каннах НТВ заключил сделку сразу с двумя дистрибуторами по трём сериалам. Экранизацию великого романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» взяли Dori Media Group, премьера состоялась на проходящем сейчас там же, в Каннах, MIPCOM. А сериалы «Трасса смерти» и «Проклятие спящих» начали дистрибутировать Armoza Formats.
Международная премьера сериала «Хождение по мукам»
16 октября в Каннах на выставке аудио-визуального контента MIPCOM 2017 состоится международная премьера самого ожидаемого сериала НТВ «Хождение по мукам».Опубликовано НТВ 16 октября 2017 г.
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