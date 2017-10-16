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    Певец Стас Костюшкин борется с зарабатывающими на имени его жены мошенниками. артисты, знаменитости, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевец Стас Костюшкин борется с зарабатывающими на имени его жены мошенниками

    Певец Стас Костюшкин борется с зарабатывающими на имени его жены мошенниками

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    Певец Стас Костюшкин борется с зарабатывающими на имени его жены мошенниками

    Певец Стас Костюшкин борется с зарабатывающими на имени его жены мошенниками

    Певец Стас Костюшкин борется с зарабатывающими на имени его жены мошенниками

      Автор хита «Женщины, я не танцую», экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал обращение к поклонникам, в котором сообщил, что некие коммерсанты, прикрываясь именем его супруги, продают таблетки для снижения веса.

      О предприимчивом виртуальном магазине звездной чете сообщили неравнодушные поклонники — прислали скриншоты. Юлия Костюшкина потребовала у распространителей средства для похудения убрать рекламу. И пост с историей от первого лица о чудом исчезнувших килограммах на какое-то время исчез. Но вскоре появился снова. Притом сотрудники интернет-магазина утверждают, что якобы знают Юлю Костюшкину лично.

      Наталья, сотрудница интернет-магазина: «Она (Юлия Костюшкина) позавчера приходила. Она часто заходит, с директором нашим в хороших отношениях».

      Цена вопроса — тысяча рублей за упаковку. Сколько таких лекарств уже успел продать интернет-магазин, остается только догадываться. Юристы в свою очередь уверены: доказать факт преступления не составит труда.

      На своих страницах супруги предостерегли своих подписчиков о мошенниках и намерены через суд добиться возмещения моральной компенсации.

      Подробности — в видеоматериале.

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