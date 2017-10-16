Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за обстрел Израиля

Боевики террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ, взяли на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля из приграничных районов Египта.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В воскресенье пресс-служба израильской армии сообщила о двух ракетах, выпущенных в сторону регионального совета Эшколь на юге страны. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.
Отметим, что он стал не первым в этом месяце. 9 октября ракета была запущена с территории сектора Газа. Она взорвалась на открытой местности в том же регионе. Тогда Израиль обвинил в случившемся группировку «Хамас».
В воскресенье пресс-служба израильской армии сообщила о двух ракетах, выпущенных в сторону регионального совета Эшколь на юге страны. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.
Отметим, что он стал не первым в этом месяце. 9 октября ракета была запущена с территории сектора Газа. Она взорвалась на открытой местности в том же регионе. Тогда Израиль обвинил в случившемся группировку «Хамас».
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