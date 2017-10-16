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    Самолеты Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2017, Amir Cohen
    Самолеты Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии

    Самолеты Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии

    Самолеты Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии
  • Фото: Reuters © 2017, Amir Cohen

    • Израильская авиация уничтожила батарею ПВО к востоку от Дамаска. Об этом сообщается пресс-служба армии Израиля.

    В сообщении отмечается, что уничтожение батареи ПВО стало ответом на пуск ракеты по израильским самолетам, которые выполняли разведывательную задачу в воздушном пространстве Ливана.

    Йонатан Конкрикус, представитель пресс-службы: «Сирийская батарея нейтрализована. Это означает, что ее ключевые компоненты были уничтожены. В будущем их, возможно, восстановят, но пока батарея небоеспособна».

    Он уточнил, что батарея располагалась в нескольких десятках километров от Дамаска. Она состояла из зенитно-ракетных комплексов советского производства С-200.

    По данным армейской пресс-службы, российские коллеги были проинформированы об авиаударе по батарее ПВО Сирии в режиме реального времени.

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