Самолеты Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии

Израильская авиация уничтожила батарею ПВО к востоку от Дамаска. Об этом сообщается пресс-служба армии Израиля.

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В сообщении отмечается, что уничтожение батареи ПВО стало ответом на пуск ракеты по израильским самолетам, которые выполняли разведывательную задачу в воздушном пространстве Ливана.



Йонатан Конкрикус, представитель пресс-службы: «Сирийская батарея нейтрализована. Это означает, что ее ключевые компоненты были уничтожены. В будущем их, возможно, восстановят, но пока батарея небоеспособна».



Он уточнил, что батарея располагалась в нескольких десятках километров от Дамаска. Она состояла из зенитно-ракетных комплексов советского производства С-200.



По данным армейской пресс-службы, российские коллеги были проинформированы об авиаударе по батарее ПВО Сирии в режиме реального времени.