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    В Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео. ДТП, Киров, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео

    В Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео

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    В Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео

    В Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео

    В Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео

      Сегодня в суде должны определить меру пресечения таксисту, который сбил двоих автоинспекторов в Кирове.

      Следователи настаивают на аресте шофера, так как считают несостоятельной его версию о том, что полицейских было не видно на дороге. Это опровергает и запись камеры наблюдения. Пусть и нечеткая, но все же позволяющая по секундам восстановить обстоятельства происшествия.

      Судя по снятым кадрам, водитель даже не пытался затормозить: он будто не видел стражей порядка. Это странно, ведь они были в форме со светоотражающими элементами, а рядом стоял патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.

      Все это произошло на оживленном перекрестке, где несколькими минутами ранее столкнулись сразу три автомобиля — инспекторы ДПС прибыли как раз для оформления протокола.

      Подробности — в видеоматериале.

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