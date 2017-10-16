В Кирове таксист сбил двух приехавших на ДТП гаишников: видео

Сегодня в суде должны определить меру пресечения таксисту, который сбил двоих автоинспекторов в Кирове.

875 ДТП

Киров

такси

Следователи настаивают на аресте шофера, так как считают несостоятельной его версию о том, что полицейских было не видно на дороге. Это опровергает и запись камеры наблюдения. Пусть и нечеткая, но все же позволяющая по секундам восстановить обстоятельства происшествия.



Судя по снятым кадрам, водитель даже не пытался затормозить: он будто не видел стражей порядка. Это странно, ведь они были в форме со светоотражающими элементами, а рядом стоял патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.



Все это произошло на оживленном перекрестке, где несколькими минутами ранее столкнулись сразу три автомобиля — инспекторы ДПС прибыли как раз для оформления протокола.



Подробности — в видеоматериале.