Трехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери

Сегодня тысячи неравнодушных россиян пытаются обратить внимание чиновников и правозащитников на парадоксальную историю трехлетнего Даниила. У мальчика, недавно потерявшего мать, пытаются отобрать квартиру. Жилплощадь выделили женщине несколько лет назад, а после ее трагической смерти в администрации решили квадратные метры вернуть, невзирая на то, что у хозяйки остался ребенок.

Игрушки в руках трехлетнего Дани — единственное, что осталось в память о матери. После ее смерти он буквально не выпускает их из рук и даже спит с ними. И во всей этой ситуации шокирует, что малыш, недавно потерявший мать, по велению местных чиновников может остаться без крыши над головой. Новость о том, что его могут выселить из квартиры, быстро облетела небольшой город в Курганской области.



Жители Шадринска Курганской области уже назвали это проявлением вопиющей несправедливости и бесчеловечности. На защиту мальчика встали тысячи человек. Но в администрации, видимо, до сих пор уверены в своей правоте. Отцу, который после смерти Ирины Горленко воспылал любовью к малышу, посоветовали поскорее собрать вещи и освободить жилплощадь. А чтобы ускорить этот процесс — подали иск в суд.



Леонид Григорьев, отец Даниила: «Я приехал в администрацию, чтобы за квартиру заплатить, а мне сказали: вам не надо платить за квартиру, а надо съезжать с квартиры».



И этому, как бы странно ни звучало, есть вполне логичное объяснение. Заветные муниципальные квадратные метры мать Даниила получила по договору специализированного найма как сирота. И после ее гибели по закону это самое соглашение аннулировалось, несмотря на прописанного в квартире малыша. К слову, не имеет права на жилплощадь и отец ребенка — все это время он жил отдельно от семьи и оформил опекунство над Даниилом лишь после смерти его матери.



Подробности — в видеоматериале.