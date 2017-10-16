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    Трехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери. Курганская область, дети и подростки, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери

    Трехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери

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    Трехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери

    Трехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери

    Трехлетнего мальчика хотят выселить из квартиры после смерти матери

      Сегодня тысячи неравнодушных россиян пытаются обратить внимание чиновников и правозащитников на парадоксальную историю трехлетнего Даниила. У мальчика, недавно потерявшего мать, пытаются отобрать квартиру. Жилплощадь выделили женщине несколько лет назад, а после ее трагической смерти в администрации решили квадратные метры вернуть, невзирая на то, что у хозяйки остался ребенок.

      Игрушки в руках трехлетнего Дани — единственное, что осталось в память о матери. После ее смерти он буквально не выпускает их из рук и даже спит с ними. И во всей этой ситуации шокирует, что малыш, недавно потерявший мать, по велению местных чиновников может остаться без крыши над головой. Новость о том, что его могут выселить из квартиры, быстро облетела небольшой город в Курганской области.

      Жители Шадринска Курганской области уже назвали это проявлением вопиющей несправедливости и бесчеловечности. На защиту мальчика встали тысячи человек. Но в администрации, видимо, до сих пор уверены в своей правоте. Отцу, который после смерти Ирины Горленко воспылал любовью к малышу, посоветовали поскорее собрать вещи и освободить жилплощадь. А чтобы ускорить этот процесс — подали иск в суд.

      Леонид Григорьев, отец Даниила: «Я приехал в администрацию, чтобы за квартиру заплатить, а мне сказали: вам не надо платить за квартиру, а надо съезжать с квартиры».

      И этому, как бы странно ни звучало, есть вполне логичное объяснение. Заветные муниципальные квадратные метры мать Даниила получила по договору специализированного найма как сирота. И после ее гибели по закону это самое соглашение аннулировалось, несмотря на прописанного в квартире малыша. К слову, не имеет права на жилплощадь и отец ребенка — все это время он жил отдельно от семьи и оформил опекунство над Даниилом лишь после смерти его матери.

      Подробности — в видеоматериале.

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