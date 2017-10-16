На крыше ТЦ «Европейский» в Москве возник пожар

Столичные пожарные прибыли к торговому комплексу «Европейский», с крыши которого поднимается дым.
В понедельник, 16 октября, пожарным поступило сообщение о том, что на крыше ТЦ «Европейский» виден черный дым. Они прибыли к ТЦ «Европейский», чтобы проверить информацию о пожаре.
По словам источника РИА Новости, пожарные уже приступили к тушению.
ТЦ «Европейский» находится на площади Киевского вокзала в Москве. В этом торговом комплексе находится более 500 магазинов.
По словам источника РИА Новости, пожарные уже приступили к тушению.
ТЦ «Европейский» находится на площади Киевского вокзала в Москве. В этом торговом комплексе находится более 500 магазинов.
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