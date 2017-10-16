Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    На крыше ТЦ «Европейский» в Москве возник пожар

    комментировать
    • Фото: @maxim_venediktov / instagram.com
    На крыше ТЦ «Европейский» в Москве возник пожар

    На крыше ТЦ «Европейский» в Москве возник пожар

    На крыше ТЦ «Европейский» в Москве возник пожар
  • Фото: @maxim_venediktov / instagram.com

    • Столичные пожарные прибыли к торговому комплексу «Европейский», с крыши которого поднимается дым.

    В понедельник, 16 октября, пожарным поступило сообщение о том, что на крыше ТЦ «Европейский» виден черный дым. Они прибыли к ТЦ «Европейский», чтобы проверить информацию о пожаре.

    По словам источника РИА Новости, пожарные уже приступили к тушению.

    ТЦ «Европейский» находится на площади Киевского вокзала в Москве. В этом торговом комплексе находится более 500 магазинов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru