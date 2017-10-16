Состоялось первое заседание суда по делу о хакасских пожарах 2015 года

Сегодня в Хакасии прошло первое заседание по делу об апрельских пожарах 2015 года в республике. Тогда в селе Шира погибли 12 человек, больше 50 пострадали. Сотни домов выгорели дотла. На скамье подсудимых — три человека. Это местные чиновники. Следователи считают, что именно их халатность привела к трагедии.
В деле о разрушительном пожаре в селе Шира около 600 потерпевших. Чтобы вместить всех желающих заседание проводят в здании местного ДК. Для посторонних вход закрыт: пускают только погорельцев.
Подсудимых трое. Судить всех будут по одной статье — о халатности. По версии следствия, начальник противопожарной службы Виктор Зенков не смог организовать работу пожарных во время ЧП. Из-за отсутствия систем оповещения и эвакуации люди не узнали вовремя об опасности — в этом обвиняется глава Ширинского района Сергей Зайцев. А стихийная свалка, с которой начался пожар, — на совести главы сельсовета Юрия Ковалёва.
Юрий Ковалёв: «Суд определит, сейчас я не могу сказать, кто виноват. Стихия. Я не могу обвинять господа бога. У меня есть доказательства, акты выполненных работ. Я виновным себя не считаю!».
Обвиняемые все это время под подпиской о невыезде, они так и продолжают работать на своих местах. Глава сельсовета провел под домашним арестом пару месяцев, что не помешало ему участвовать в выборах и победить. А в сентябре этого года и Сергея Зайцева вновь выбрали главой Ширинского района.
Пока дело не дошло даже до оглашения обвинения. Это, кстати, около трех тысяч страниц. И для того чтобы просто зачитать обвинительное заключение, потребуется не один день. Процесс обещает быть сложным и долгим.
Подсудимых трое. Судить всех будут по одной статье — о халатности. По версии следствия, начальник противопожарной службы Виктор Зенков не смог организовать работу пожарных во время ЧП. Из-за отсутствия систем оповещения и эвакуации люди не узнали вовремя об опасности — в этом обвиняется глава Ширинского района Сергей Зайцев. А стихийная свалка, с которой начался пожар, — на совести главы сельсовета Юрия Ковалёва.
Юрий Ковалёв: «Суд определит, сейчас я не могу сказать, кто виноват. Стихия. Я не могу обвинять господа бога. У меня есть доказательства, акты выполненных работ. Я виновным себя не считаю!».
Обвиняемые все это время под подпиской о невыезде, они так и продолжают работать на своих местах. Глава сельсовета провел под домашним арестом пару месяцев, что не помешало ему участвовать в выборах и победить. А в сентябре этого года и Сергея Зайцева вновь выбрали главой Ширинского района.
Пока дело не дошло даже до оглашения обвинения. Это, кстати, около трех тысяч страниц. И для того чтобы просто зачитать обвинительное заключение, потребуется не один день. Процесс обещает быть сложным и долгим.
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