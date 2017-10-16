Павленский задержан за поджог Банка Франции

Скандально известный художник Пётр Павленский снова оказался в центре внимания СМИ.
На этот раз акционист отличился во Франции, куда не так давно эмигрировал. Мужчина, прославившийся перформансами, поджег Банк Франции в Париже. Фото Павленского на фоне объятого огнем здания появилось в Сети.
После инцидента, по предварительным данным, нарушитель был задержан стражами порядка.
Напомним, в 2015 году Павленский поджег здание ФСБ в Москве. Было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к штрафу.
О реакции местных властей на очередную акцию Павленского пока не сообщается. В мае этого года россиянин добился получения статуса политического беженца в этой стране. Во Францию Павленский бежал вместе женой и двумя детьми. На него подала заявление актриса Анастасия Слонина. Женщина заявила о насильственных действиях сексуального характера со стороны художника. Сам Павленский называл эту историю провокацией.
Павленский в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывал себя колючей проволокой, отрезал себе мочку уха и даже прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади.
Piotr Pavlenski incendie la Banque de France, Place de la Bastille #photo © Marc CHAUMEIL https://t.co/1AkZ5ic1WE pic.twitter.com/CjMs1pTEx5— Divergence-Images (@DivergencePhoto) 16 октября 2017 г.
После инцидента, по предварительным данным, нарушитель был задержан стражами порядка.
Напомним, в 2015 году Павленский поджег здание ФСБ в Москве. Было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к штрафу.
О реакции местных властей на очередную акцию Павленского пока не сообщается. В мае этого года россиянин добился получения статуса политического беженца в этой стране. Во Францию Павленский бежал вместе женой и двумя детьми. На него подала заявление актриса Анастасия Слонина. Женщина заявила о насильственных действиях сексуального характера со стороны художника. Сам Павленский называл эту историю провокацией.
Павленский в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывал себя колючей проволокой, отрезал себе мочку уха и даже прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади.
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