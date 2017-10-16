На Камчатке студентка палкой избила «болтливую» школьницу

В МВД по Камчатскому краю выясняют обстоятельства избиения
15-летней школьницы.
На девушку набросилась с кулаками ее знакомая, 17-летняя студентка, за то, что первая якобы разболтала некие секреты. Школьница после избиения оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.
Управление МВД РФ по Камчатскому краю: «При встрече „друзья“ стали выговаривать, что школьница „выбалтывает их секреты всем“. Возникшая словесная перепалка между девушками переросла в потасовку. В результате студентка нанесла школьнице множество ударов руками, а также деревянной палкой».
По данным полиции, третий участник конфликта снимал происходящее на телефон.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Управление МВД РФ по Камчатскому краю: «При встрече „друзья“ стали выговаривать, что школьница „выбалтывает их секреты всем“. Возникшая словесная перепалка между девушками переросла в потасовку. В результате студентка нанесла школьнице множество ударов руками, а также деревянной палкой».
По данным полиции, третий участник конфликта снимал происходящее на телефон.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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