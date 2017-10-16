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Суд присяжных

    На Камчатке студентка палкой избила «болтливую» школьницу

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    На Камчатке студентка палкой избила «болтливую» школьницу

    На Камчатке студентка палкой избила «болтливую» школьницу

    В МВД по Камчатскому краю выясняют обстоятельства избиения 15-летней школьницы.

    На девушку набросилась с кулаками ее знакомая, 17-летняя студентка, за то, что первая якобы разболтала некие секреты. Школьница после избиения оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

    Управление МВД РФ по Камчатскому краю: «При встрече „друзья“ стали выговаривать, что школьница „выбалтывает их секреты всем“. Возникшая словесная перепалка между девушками переросла в потасовку. В результате студентка нанесла школьнице множество ударов руками, а также деревянной палкой».

    По данным полиции, третий участник конфликта снимал происходящее на телефон.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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