Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    В Томске и Новосибирске отменены спектакли из-за смерти Марьянова

    комментировать
    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    В Томске и Новосибирске отменены спектакли <nobr>из-за</nobr> смерти Марьянова

    В Томске и Новосибирске отменены спектакли из-за смерти Марьянова

    В Томске и Новосибирске отменены спектакли <nobr>из-за</nobr> смерти Марьянова
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Спектакль «Нереальное шоу», который планировалось показать в Томске в понедельник, отменили после смерти известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из ролей.

    Купившим билеты на спектакль гражданам будут возвращены деньги, сообщил представитель организатора показа в Томске.

    Кроме того, сообщается, что показы в Новосибирске и Барнауле, которые должны были состояться 18 и 19 октября, также отменены.

    смотретьСМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    СМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье. Звезды российского шоу-бизнеса скорбят и выражают соболезнования в связи со смертью коллеги. Знаменитости шокированы уходом Марьянова из жизни. Ему было 47.



    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.

    Новости по теме

    Умер актер Дмитрий Марьянов

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru