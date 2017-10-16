В Томске и Новосибирске отменены спектакли из-за смерти Марьянова

Спектакль «Нереальное шоу», который планировалось показать в Томске в понедельник, отменили после смерти известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из ролей.
Купившим билеты на спектакль гражданам будут возвращены деньги, сообщил представитель организатора показа в Томске.
Кроме того, сообщается, что показы в Новосибирске и Барнауле, которые должны были состояться 18 и 19 октября, также отменены.
Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье. Звезды российского шоу-бизнеса скорбят и выражают соболезнования в связи со смертью коллеги. Знаменитости шокированы уходом Марьянова из жизни. Ему было 47.
Кроме того, сообщается, что показы в Новосибирске и Барнауле, которые должны были состояться 18 и 19 октября, также отменены.
Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье. Звезды российского шоу-бизнеса скорбят и выражают соболезнования в связи со смертью коллеги. Знаменитости шокированы уходом Марьянова из жизни. Ему было 47.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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