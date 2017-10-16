ФАС потребовала от авиакомпаний данные о системах бронирования и тарифах

Федеральная антимонопольная служба решила проверить, как российские авиакомпании устанавливают цены на билеты. ФАС усмотрела признаки мирового сговора.
Федеральная антимонопольная служба запросила у российских авиакомпаний информацию о том, как работают глобальные системы бронирования. С ними пассажир сталкивается, когда, например, покупает билеты через Интернет.
От перевозчиков, как узнала газета «Коммерсант», ФАС потребовала в десятидневный срок предоставить документы, один только список которых занимает четыре листа. Антимонопольщики хотят знать, как программы управляют доходностью маршрута, как можно их подправить вручную, на каком сервере хранятся данные, как система использует историю запросов потребителя.
Источник газеты в одной из авиакомпаний отмечает: судя по этому списку, ФАС плохо представляет себе работу систем бронирования.
В середине августа на совещании у президента глава ФАС Игорь Артемьев подчеркивал, что российские авиакомпании пользуются иностранными системами бронирования, и все это похоже на сговор мировых авиаперевозчиков.
От перевозчиков, как узнала газета «Коммерсант», ФАС потребовала в десятидневный срок предоставить документы, один только список которых занимает четыре листа. Антимонопольщики хотят знать, как программы управляют доходностью маршрута, как можно их подправить вручную, на каком сервере хранятся данные, как система использует историю запросов потребителя.
Источник газеты в одной из авиакомпаний отмечает: судя по этому списку, ФАС плохо представляет себе работу систем бронирования.
В середине августа на совещании у президента глава ФАС Игорь Артемьев подчеркивал, что российские авиакомпании пользуются иностранными системами бронирования, и все это похоже на сговор мировых авиаперевозчиков.
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