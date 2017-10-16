Неизвестные расстреляли мужчину в центре Москвы

Сегодня утром, 16 октября, возле жилых домов на Новослободской улице в Москве неизвестные выстрелили в мужчину не менее четырех раз. Он скончалась на месте от полученных ранений. Жертва нападения — мужчина 1979 года рождения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». На месте преступления работают следователи и криминалисты .: «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению».