Военный корреспондент
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Военный корреспондент

    Тиллерсон прокомментировал слова сенатора о «публичной кастрации» Трампом

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    Тиллерсон прокомментировал слова сенатора о «публичной кастрации» Трампом

    Тиллерсон прокомментировал слова сенатора о «публичной кастрации» Трампом

    Тиллерсон прокомментировал слова сенатора о «публичной кастрации» Трампом
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что полностью цел, комментируя слова американского сенатора Боба Коркера о том, что президент США Дональд Трамп «кастрирует своего госсекретаря».

    Ранее глава комитета по международным делам Боб Коркер в интервью изданию Washington Post заявил, что Трамп «кастрирует» Тиллерсона, нивелируя его дипломатические усилия, отметив, что это касается как КНДР, так и Ирана.

    Рекс Тиллерсон: «Я проверял. Полностью цел».

    После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.

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