Тиллерсон прокомментировал слова сенатора о «публичной кастрации» Трампом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что полностью цел, комментируя слова американского сенатора Боба Коркера о том, что президент США Дональд Трамп «кастрирует своего госсекретаря».

Ранее глава комитета по международным делам Боб Коркер в интервью изданию Washington Post заявил, что Трамп «кастрирует» Тиллерсона, нивелируя его дипломатические усилия, отметив, что это касается как КНДР, так и Ирана.



Рекс Тиллерсон: «Я проверял. Полностью цел».



После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.