Мини-коровы и карликовые ежи: чем опасна мода на маленьких животных

Своим появлением на свет карликовые коровы обязаны человеку, как и другие мини-копии известных животных, которые выведены селекционерами в ходе экспериментов. Начались эти опыты больше 30 лет назад и, похоже, сегодня ученые максимально близки к тому, чтобы делать животных на заказ.

Взрослые миниатюрные кобылы и жеребцы размером меньше пони. Теперь их даже на Урале разводят. Пока, правда, вместе с самыми обычными лошадьми. Но кто знает, куда приведет мода на миленьких и маленьких животных челябинских коневодов?







Часто к жизни в естественных условиях искусственно выведенные декоративные питомцы не готовы. А многие виды и при домашнем уходе много болеют и мало живут.



Ирина Новожилова, руководитель центра защиты прав животных: «Во всех этих генетических играх всего работает принцип компенсации. Этого человек совершенно не ждет, и мы получаем мутантов и уродов, которые обречены на мучительные страдания».



Владельцы мини-животных и хозяева питомников с зоозащитниками, конечно, не согласны. А представители животного бизнеса молчат о забракованных экземплярах и возможных проблемах с декоративными питомцами. Ведь это антиреклама, способная отпугнуть клиентов. Многие даже не знают, что в дикой природе африканские карликовые ежи не водятся. Ставки в генетических играх высоки, а побочные эффекты этих опытов остаются за кадром.



Подробности — в видеоматериале.

