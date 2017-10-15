Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    Сахар назвали причиной агрессивного рака

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    Сахар назвали причиной агрессивного рака

    Сахар назвали причиной агрессивного рака

    Ученые из Фламандского института биотехнологий пришли к выводу, что употребление сахара ведет к росту риска появления злокачественной опухоли.

    Масштабное исследование опубликовано в журнале Nature Communications. В своей работе ученые использовали в экспериментах дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли. В итоге им удалось установить связь между метаболическим отклонением (эффектом Варбурга) и онкогенной активностью.

    Йохан Тевелейн, профессор: «Наша работа показывает, как потребление сахара опухолевыми клетками приводит к порочному циклу непрерывной стимуляции развития и роста рака».

    Новые знания, как считают ученые, могут помочь в составлении индивидуальных диет для онкобольных.

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