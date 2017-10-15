Утечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео

В Сети появилось видео нештатной ситуации на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи.

Перед взлетом на ВПП пассажиры рейса Анталья — Харьков увидели и сняли на видео большую струю, которая била из-под крыла самолета.



В кадр также попала пожарная машина, заливавшая пеной разлившееся на асфальте топливо. Одна из пассажирок закричала, однако остальные не поддались панике. В конце ролика звучит голос стюардессы, становится ясно, что рейс то ли задерживается, то ли отменяется. «Слава богу», — с облегчением произнес пассажир.