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    Утечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУтечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео

    Утечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео

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    • Фото: Дмитрий Клочко /youtube.com
    Утечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео

    Утечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео

    Утечка топлива из самолета напугала пассажиров в Турции: видео
    • Фото: Дмитрий Клочко /youtube.com

      • В Сети появилось видео нештатной ситуации на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи.

      Перед взлетом на ВПП пассажиры рейса Анталья — Харьков увидели и сняли на видео большую струю, которая била из-под крыла самолета.

      В кадр также попала пожарная машина, заливавшая пеной разлившееся на асфальте топливо. Одна из пассажирок закричала, однако остальные не поддались панике. В конце ролика звучит голос стюардессы, становится ясно, что рейс то ли задерживается, то ли отменяется. «Слава богу», — с облегчением произнес пассажир.

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