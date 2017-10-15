На Украине открыли первый памятник Петлюре

На Украине открыли первый памятник главному атаману войск Украинской народной республики Симону Петлюре.

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Отношение к этой фигуре даже на Украине далеко не однозначное. Петлюра был предводителем националистического движения. Пытаясь сохранить власть, поочередно вступал в сговор со всеми возможными политическими силами — Германией, Польшей, Англией, Белым движением и даже большевиками. В числе прочего прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.



Впрочем, эти известные историкам во всем мире факты мэр Винницы Сергей Моргунов, открывая памятник, назвал «насаждаемой Россией историографией». В свою очередь председатель винницкой администрации посетовал, что имя искреннего патриота Украины Петлюры долгие годы очернял НКВД.