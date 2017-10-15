На Украине открыли первый памятник Петлюре

На Украине открыли первый памятник главному атаману войск Украинской народной республики Симону Петлюре.
Отношение к этой фигуре даже на Украине далеко не однозначное. Петлюра был предводителем националистического движения. Пытаясь сохранить власть, поочередно вступал в сговор со всеми возможными политическими силами — Германией, Польшей, Англией, Белым движением и даже большевиками. В числе прочего прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.
Впрочем, эти известные историкам во всем мире факты мэр Винницы Сергей Моргунов, открывая памятник, назвал «насаждаемой Россией историографией». В свою очередь председатель винницкой администрации посетовал, что имя искреннего патриота Украины Петлюры долгие годы очернял НКВД.
Впрочем, эти известные историкам во всем мире факты мэр Винницы Сергей Моргунов, открывая памятник, назвал «насаждаемой Россией историографией». В свою очередь председатель винницкой администрации посетовал, что имя искреннего патриота Украины Петлюры долгие годы очернял НКВД.
Комментарии