«Русофобия в США скоро пройдет»: эксклюзивное интервью Валентины Матвиенко

Снятие флагов со зданий российских дипмиссий в США и отказ в визах делегации Минобороны, которая ехала говорить о борьбе с терроризмом, — это результат русофобии, которая не только не дает строить общее завтра, но и мешает уже сегодня.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой выразила уверенность: русофобия — не в интересах американского народа, и это безумие в США скоро закончится.
Спикер СФ напомнила, что российская тема стала в США разменной монетой из-за раскола в стране и неприятия нового президента.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Палата №6. Комментировать это уже невозможно, потому что это просто за гранью логики, здравого смысла и психики. Я уверена, что это пройдет, я уверена в этом. Это вопрос вообще, строго говоря, мировой стабильности, мира, безопасности, отношений двух крупнейших государств, ядерных государств. Поэтому остальные страны не страдают русофобией, не страдают этим вирусом, и не надо нам самим уничижать себя. Да, Украина, Польша, Соединенные Штаты Америки, Прибалтика, Канада, Австралия. Но мир-то состоит из другого количества государств, других взглядов. А в Соединенных Штатах Америки, я надеюсь, что это безумие когда-нибудь, рано или поздно, закончится. Это не в интересах американского народа».
Матвиенко напомнила, что не Россия инициировала новый виток конфронтации, и призвала относиться к происходящему с юмором, философски и «не делать страдальческие лица».
Валентина Матвиенко: «Я считаю, что мы должны быть выше. Мы должны быть спокойнее. Мы должны, зная свою силу, зная свою правоту, не столь эмоционально реагировать, а в спокойном режиме вести переговоры, выходить на диалог, объяснять свою позицию. И мы это будем делать, потому что мы знаем свою правоту. И правоту нашу знает абсолютное большинство государств в мире и понимает. Другое дело, что вслух далеко не все говорят — понятно же почему. Россия не только не в изоляции находится. Эта изоляция — в больных головах. К России сейчас такой всплеск интереса и желание услышать из первых уст те или иные ответы на новые вызовы, такой интерес к президенту России, который реально сегодня один из ведущих мировых лидеров, что тоже многих расстраивает, огорчает и вызывает и зависть, и ревность. Пройдут эти времена. Поверьте, пройдут».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Спикер СФ напомнила, что российская тема стала в США разменной монетой из-за раскола в стране и неприятия нового президента.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Палата №6. Комментировать это уже невозможно, потому что это просто за гранью логики, здравого смысла и психики. Я уверена, что это пройдет, я уверена в этом. Это вопрос вообще, строго говоря, мировой стабильности, мира, безопасности, отношений двух крупнейших государств, ядерных государств. Поэтому остальные страны не страдают русофобией, не страдают этим вирусом, и не надо нам самим уничижать себя. Да, Украина, Польша, Соединенные Штаты Америки, Прибалтика, Канада, Австралия. Но мир-то состоит из другого количества государств, других взглядов. А в Соединенных Штатах Америки, я надеюсь, что это безумие когда-нибудь, рано или поздно, закончится. Это не в интересах американского народа».
Матвиенко напомнила, что не Россия инициировала новый виток конфронтации, и призвала относиться к происходящему с юмором, философски и «не делать страдальческие лица».
Валентина Матвиенко: «Я считаю, что мы должны быть выше. Мы должны быть спокойнее. Мы должны, зная свою силу, зная свою правоту, не столь эмоционально реагировать, а в спокойном режиме вести переговоры, выходить на диалог, объяснять свою позицию. И мы это будем делать, потому что мы знаем свою правоту. И правоту нашу знает абсолютное большинство государств в мире и понимает. Другое дело, что вслух далеко не все говорят — понятно же почему. Россия не только не в изоляции находится. Эта изоляция — в больных головах. К России сейчас такой всплеск интереса и желание услышать из первых уст те или иные ответы на новые вызовы, такой интерес к президенту России, который реально сегодня один из ведущих мировых лидеров, что тоже многих расстраивает, огорчает и вызывает и зависть, и ревность. Пройдут эти времена. Поверьте, пройдут».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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