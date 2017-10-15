США vs Казахстан: где насладиться головокружительными видами каньона

Корреспонденты программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» продолжают искать места для лучшего отдыха. На этот раз один из них отправился в путешествие к каньону в США, а другой — в Казахстан.
Для тех, кто изъездил старушку Европу вдоль и поперек и хочет изведать чего-нибудь первобытного, — пожалуйста: бескрайние казахские степи, поющие барханы, ледяные озера.
Прямые рейсы до Алматы вылетают из Самары, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Железнодорожное сообщение тоже есть. А из Сибири вполне комфортно добираться даже на авто.
Одна из главных достопримечательностей Казахстана — красивейший Чарынский каньон. В Чарыне деньги — не главная ценность. Люди решают все. До самого дна Чарынского каньона могут добросить совершенно бесплатно. Отдыхающих там полно, и даже разбит настоящий туристический городок с кафе, бунгало и юртами.
В предлагаемой юрте могут устроиться на ночлег до 10 человек. Арендовать ее можно только целиком, поэтому если хочется сэкономить — нужно найти компанию. Для клиентов побогаче предлагаются отапливаемые юрты.
Может быть, тут нет здесь таких развлечений и такого комфорта, как в Лас-Вегасе, зато почувствовать себя героем — легко, и без всякой очереди. Две безмятежных ночи на казахских коврах по соседству с привидениями обойдутся вам в 1440 рублей.
Гиды обожают рассказывать про каньон легенды-страшилки: одна из них про заблудшего туриста, вторая — про целую группу, которая пропала без вести, третья — про красных волков, которые загоняли туристов в ущелье и съедали.
Что касается Лас-Вегаса, то до него из Москвы прямых рейсов нет. Самый дешевый билет с двумя пересадками (в Париже и Солт-Лейк-Сити) обойдется примерно в 36 тысяч рублей.
Но из Лас-Вегаса до Гранд Каньона не долетишь и тем более не дойдешь. Есть недорогие автобусные экскурсии за 78 долларов (4602 рублей), но это — для ленивых. С помощью известного интернет-сервиса можно найти того, кому с тобой по пути. В результате вас доставят в любую точку за символическую плату.
Гранд Каньон — главная достопримечательность штата Аризона. Ежегодно сюда прибывают более четырех миллионов туристов с разных концов света. Для того чтобы попасть с южного края каньона на северный, нужно его полностью объехать. На машине на это уйдет больше пяти часов. А за 20 минут полета можно увидеть его полностью.
Билет на самолет можно взять в аэропорту или заранее заказать через Интернет. Стоит он 145 долларов (8700 рублей). Для любителей ярких впечатлений и романтики есть эксклюзивные вертолетные экскурсии с приземлением на самом дне Гранд Каньона и пикником. Но стоят они 210 тысяч рублей.
Подробности — выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Прямые рейсы до Алматы вылетают из Самары, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Железнодорожное сообщение тоже есть. А из Сибири вполне комфортно добираться даже на авто.
Одна из главных достопримечательностей Казахстана — красивейший Чарынский каньон. В Чарыне деньги — не главная ценность. Люди решают все. До самого дна Чарынского каньона могут добросить совершенно бесплатно. Отдыхающих там полно, и даже разбит настоящий туристический городок с кафе, бунгало и юртами.
В предлагаемой юрте могут устроиться на ночлег до 10 человек. Арендовать ее можно только целиком, поэтому если хочется сэкономить — нужно найти компанию. Для клиентов побогаче предлагаются отапливаемые юрты.
Может быть, тут нет здесь таких развлечений и такого комфорта, как в Лас-Вегасе, зато почувствовать себя героем — легко, и без всякой очереди. Две безмятежных ночи на казахских коврах по соседству с привидениями обойдутся вам в 1440 рублей.
Гиды обожают рассказывать про каньон легенды-страшилки: одна из них про заблудшего туриста, вторая — про целую группу, которая пропала без вести, третья — про красных волков, которые загоняли туристов в ущелье и съедали.
Что касается Лас-Вегаса, то до него из Москвы прямых рейсов нет. Самый дешевый билет с двумя пересадками (в Париже и Солт-Лейк-Сити) обойдется примерно в 36 тысяч рублей.
Но из Лас-Вегаса до Гранд Каньона не долетишь и тем более не дойдешь. Есть недорогие автобусные экскурсии за 78 долларов (4602 рублей), но это — для ленивых. С помощью известного интернет-сервиса можно найти того, кому с тобой по пути. В результате вас доставят в любую точку за символическую плату.
Гранд Каньон — главная достопримечательность штата Аризона. Ежегодно сюда прибывают более четырех миллионов туристов с разных концов света. Для того чтобы попасть с южного края каньона на северный, нужно его полностью объехать. На машине на это уйдет больше пяти часов. А за 20 минут полета можно увидеть его полностью.
Билет на самолет можно взять в аэропорту или заранее заказать через Интернет. Стоит он 145 долларов (8700 рублей). Для любителей ярких впечатлений и романтики есть эксклюзивные вертолетные экскурсии с приземлением на самом дне Гранд Каньона и пикником. Но стоят они 210 тысяч рублей.
Подробности — выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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