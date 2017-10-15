В Подмосковье выпал первый снег

Синоптики зафиксировали выпадение первого снега в Московском регионе. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
Сотрудница метеобюро: «Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег — это действительно так и есть».
По ее словам, в Московскую область приходит холодный воздух: на уровне 1,5 километра температура держится в пределах минус 2–3 градуса. Это и создает условия для образования отдельных снежинок, передает РИА Новости.
О выпадении первого снега сообщают и пользователи соцсетей.
По ее словам, в Московскую область приходит холодный воздух: на уровне 1,5 километра температура держится в пределах минус 2–3 градуса. Это и создает условия для образования отдельных снежинок, передает РИА Новости.
О выпадении первого снега сообщают и пользователи соцсетей.
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