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    В Подмосковье выпал первый снег

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    В Подмосковье выпал первый снег

    В Подмосковье выпал первый снег

    Синоптики зафиксировали выпадение первого снега в Московском регионе. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

    Сотрудница метеобюро: «Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег — это действительно так и есть».

    По ее словам, в Московскую область приходит холодный воздух: на уровне 1,5 километра температура держится в пределах минус 2–3 градуса. Это и создает условия для образования отдельных снежинок, передает РИА Новости.

    О выпадении первого снега сообщают и пользователи соцсетей.

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