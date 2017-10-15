Близкая подруга раскрыла тайну смерти экс-мужа Распутиной

В СМИ широко обсуждают таинственную смерть первого мужа певицы Марии Распутиной.
Экс-супруг поп-звезды, 73-летний Владимир Ермаков, случайно попал в кадр мобильного телефона соседей за неделю до своей таинственной смерти.
Консьержка рассказала, что Ермаков жил в своей квартире с любимой женщиной, скрипачкой Светланой, и сдавал две комнаты приезжим.
Консьержка: «Нормально он жил. Здоровенький, бегал утром и вечером. Не пил, не курил».
Причину смерти бывшего мужа Распутиной раскрывает близкая подруга. Музыкант скончался дома от приступа эпилепсии, рядом был только квартирант, он вызвал бригаду скорой помощи, но спасти бывшего мужа Распутиной врачи не успели.
За что певица так и не простила отца своей старшей дочери? И кому теперь достанется трехкомнатная квартира музыканта стоимостью 10 миллионов рублей? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Консьержка рассказала, что Ермаков жил в своей квартире с любимой женщиной, скрипачкой Светланой, и сдавал две комнаты приезжим.
Консьержка: «Нормально он жил. Здоровенький, бегал утром и вечером. Не пил, не курил».
Причину смерти бывшего мужа Распутиной раскрывает близкая подруга. Музыкант скончался дома от приступа эпилепсии, рядом был только квартирант, он вызвал бригаду скорой помощи, но спасти бывшего мужа Распутиной врачи не успели.
За что певица так и не простила отца своей старшей дочери? И кому теперь достанется трехкомнатная квартира музыканта стоимостью 10 миллионов рублей? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
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