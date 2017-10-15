Барановская предвидела: брак Аршавина с Казьминой распался из-за измен

Знаменитого футболиста Андрея Аршавина бросила жена. Журналистка Алиса Казьмина не простила мужу измену, пишут СМИ.
Своей законной жене Алисе Казьминой, по информации в прессе, спортсмен стал изменять вскоре после свадьбы. А женаты они всего один год.
Телеведущая Юлия Барановская, которая была девять лет примерной гражданской женой Аршавина, предвидела такой финал и не скрывает, что ее бывший — просто незрелый мужчина.
Юлия Барановская: «Для меня мужчина равно ответственность. Вот никакими другими качествами он не должен обладать».
Барановская даже жалеет жену Аршавина. Вероятно, Алисе Казьминой придется рассчитывать только на себя и в одиночку растить дочь. Ведь после расставания с Барановской футболист к своим детям дорогу забыл.
Телеведущая Юлия Барановская, которая была девять лет примерной гражданской женой Аршавина, предвидела такой финал и не скрывает, что ее бывший — просто незрелый мужчина.
Юлия Барановская: «Для меня мужчина равно ответственность. Вот никакими другими качествами он не должен обладать».
Барановская даже жалеет жену Аршавина. Вероятно, Алисе Казьминой придется рассчитывать только на себя и в одиночку растить дочь. Ведь после расставания с Барановской футболист к своим детям дорогу забыл.
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